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Adıyaman Doğa Koleji İzmir’de ki depremzedeleri unutmadı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 10.11.2020 15:12 | Son Güncelleme

Adıyaman Doğa Koleji öğrencileri İzmir’de meydana gelen depremin ardından başlattıkları yardım kampanyasıyla 28 koli yardımı depremzedelere gönderdi.Adıyaman Doğa Koleji öğretmen ve öğrencileri İzmir’de ki depremzedeler için seferber oldu.

Adıyaman Doğa Koleji İzmir’de ki depremzedeleri unutmadı

Adıyaman Doğa Koleji öğrencileri İzmir’de meydana gelen depremin ardından başlattıkları yardım kampanyasıyla 28 koli yardımı depremzedelere gönderdi.
Adıyaman Doğa Koleji öğretmen ve öğrencileri İzmir’de ki depremzedeler için seferber oldu. Okul idaresinin onayı ve öğretmenlerin öncülüğünde düzenlenen yardım kampanyasında öğrenciler battaniye, gıda, temizlik ürünleri ve kişisel bakım ürünleriyle destek verdi.
Toplanan yardımlar öğretmenler ve öğrenciler tarafından kolilere yerleştirildi. Öğrenciler tarafından yapılan yardımlar 28 koliye yerleştirilerek kargo ile İzmir’e de ki depremzedelere gönderildi.
Doğa Koleji Kurucu Müdürü Orhan Ekinci, kampanyanın yürütülmesinde öncülük eden Ortaokul Müdürü Nesrin Ekinci, İlkokul Müdürü Ali Becerikli, Lise Müdürü Hamit Ekinci başta olmak üzere öğretmenler ve öğrencilere teşekkür etti.
Orhan Ekinci, “İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin hemen ardından başlattığımız kampanyaya öğrencilerimiz büyük duyarlılık gösterdi. Öğrencilerimiz depremzedelerin yanında olduklarını gösterdi. El birliği ile depremzedelerin yanında olduğumuzu göstermek istedik. İzmir halkına tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” diye konuştu.

Adıyaman Doğa Koleji İzmir’de ki depremzedeleri unutmadı

Adıyaman Doğa Koleji İzmir’de ki depremzedeleri unutmadı

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