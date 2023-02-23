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Adıyaman Gölbaşı'nda depremin yaralarını sarmak için çalışmalar sürüyor

23.02.2023 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaraları sarmak için çalışmalar devam ediyor.

Tokat Valiliği ekipleri, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Gölbaşı'nda çöken altyapı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede depremle ilgili çalışmaların koordinasyonunu sağlamak amacıyla görevlendirilen Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, ilçede normalleşme adımlarının atılmaya başlandığını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile depremden etkilenen beldelerde incelemelerde bulunduklarını belirten Hatipoğlu, şunları dile getirdi:

"Hayvancılığın durmaksızın devam ettiği, ekonomik faaliyetlerin canlanmaya başlayacağına dair umutların yeşerdiğini görmekteyiz. Vatandaşlarımızın her geçen gün tebessümlerinin arttığını görüyoruz. Bu da bize mutluluk veriyor. Aynı zamanda çocuklarımız için psikososyal destek merkezinde etkinlikler düzenleniyor. Büyüklü küçüklü çocuklarımızın tamamının çok olumlu psikolojiye doğru adım attıklarını görmekten mutluluk duymaktayız. İnşallah en kısa zamanda ülkemiz yaraları sararak emin adımlarla yürümeye devam edecektir. "

Bölgede konteyner kent kurulması için de çalışmalarının hızla devam ettiğini anlatan Hatipoğlu, "1500 konteyneri kapsayacak şekilde çalışmalarımız devam etmektedir. Bir yandan konteynerler ilçemize gelirken, bir taraftan altyapısı hazırlanmakta. Yine köylerimiz için de gerekli planlarımızı yapmaya devam ediyoruz. En kısa zamanda köylerimizi yaşanabilir, konteyner kentimizi de hazır hale getireceğiz." diye konuştu.

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deprem Adıyaman Tokat Gölbaşı

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