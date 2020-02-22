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Adıyaman merkezli 22 ilde dolandırıcılık operasyonu: 49 gözaltı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 22.02.2020 16:12 | Son Güncelleme

Adıyaman merkezli 22 ilde dolandırıcılık operasyonu: 49 gözaltı

Adıyaman merkezli 22 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 49 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, "Akdenizin Sesi Engellilerle Elele Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma" isimli dernek adı altına kanser hastaları engelli ve yaşlıların ihtiyaçlarının karşılanacağı bahanesiyle başta Adıyaman olmak üzere birçok ilde para toplayarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, toplanan paraların hasta ve engelli kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmadığı, derneğe aktarılmadan kişisel hesaplara gönderilerek haksız kazanç elde edildiği, banka hesapları ve MASAK verilerinde haksız kazancın 400 bin lira civarı olduğu belirlendi.

Ayrıca şüphelilerin, dernekte 6 milyon lira karşılığı olarak makbuz kestiği, sabit bir işleri olmadığı ve geçimlerini kısmen veya tamamen bu şekilde sürdürdükleri, derneğin başkanı olan R.Ç'nin hırsızlık, tehdit ve dolandırıcılık gibi birçok suçtan kaydının bulunduğu, bazı şüphelilerin bulunduğu ortamlarda ve internet üzerinde dernek adına iş alım ilanlarında kod adı kullandıkları tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 70 şüphelinin yakalanması için Adıyaman merkezli Ankara, Antalya, Adana, Samsun, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Konya, Muğla, Samsun, İstanbul, Afyonkarahisar, Mersin, Balıkesir, Kocaeli, Aydın, Uşak, Eskişehir, Kayseri, Zonguldak ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 14'ü kadın 49 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 21 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, şüpheliler sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken, basın mensuplarına saldırıda bulundu.

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Adıyaman dolandırıcılık Gözaltı Operasyon

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