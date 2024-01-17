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Adıyaman Üniversitesi tarafından yüzen adaları kurtarma projesi tamamlandı

İHA İHA
17.01.2024 14:47 | Son Güncelleme:
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Adıyaman’ın Çelikhan ilçesi Çat Barajında bulunan Yüzen Adaları yaşatmaya yönelik proje hazırlığı Adıyaman Üniversitesi akademisyenleri tarafından tamamlandı.

Adıyaman Üniversitesi tarafından yüzen adaları kurtarma projesi tamamlandı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde yer alan Çat Barajı’ndaki doğa şaheseri Yüzen Adaların yok olmasını önlemek için yeniden canlandırma projesi Adıyaman Üniversitesi tarafından tamamlandı.

Proje kapsamında ilk aşamada 200 metre kare alanda bulunan adanın korunması ve canlandırılması çalışmaları gerçekleştirilecek. Proje çerçevesinde Yüzen Adaların 1950’li yıllardaki seviyesi olan toplam 30 dekara kadar çıkarılması planlanmakta. Yüzen Adaların ihyası ile Adıyaman’ın ulusal ve uluslararası turizm potansiyelinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Yüzen Adaların korunması ve yeniden eski görkemine kavuşturulması, iklim değişikliğinin etkisinin azaltılmasına da ciddi katkılar sağlayacak. Bu adaların, iklim değişikliğine yol açan atmosferdeki karbondioksiti organik karbonlar sayesinde tuttuğu ve bunun sonucunda atmosferin korunduğu belirlendi. Üniversite projeden elde edeceği deneyim ile diğer ülkeler için de referans bilgi sağlamış olacak. Geçtiğimiz ay yapılan son incelemelerle birlikte Çelikhan Yüzen Adaları’nı yaşatmaya yönelik proje tamamlanmış ve Adıyaman Üniversitesi tarafından projeyi yetkili kurumlara sunma süreci başlatıldı.

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