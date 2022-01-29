YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Adıyaman ve Kilis'te yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar beslendi

Adıyaman ve Kilis'te yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar beslendi

29.01.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te polisler kendi aralarında topladıkları parayla sokakta yaşayan hayvanlara mama satın aldı

ADIYAMAN/KİLİS (AA) - Adıyaman ve Kilis'te, kar yağışı sonrasında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için yem ve mama bırakıldı.

Adıyaman'da Etibakır Maden İşletmesi çalışanları olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya 1 ton kurutulmuş yonca bıraktı.

Dağ keçilerinin yem bulmakta güçlük çektiğini gören işletme yetkilileri, 1 ton yoncayı dağ keçilerinin bulunduğu alana bıraktı.

Dağ keçileri de kurutulmuş yoncalarla beslenirken işçiler o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kilis'te ise polis ekipleri, hava sıcaklığının düşmesinin ardından yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kendi aralarında topladıkları paralarla aldıkları mamaları kentin birçok noktasında sokak hayvanlarına verdi.

Polisler, bazı köpekleri de elleriyle besledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra hayatının şokunu yaşadı214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra hayatının şokunu yaşadı
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Kilis'te bir askeri şehit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli adliyedeKilis'te bir askeri şehit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli adliyede
Anahtar Kelimeler:
polis Kilis

Kilis Namaz Vakitleri 29 Ocak Cumartesi

İmsak
06:07
Sabah
07:29
Öğle
12:50
İkindi
15:36
Akşam
18:00
Yatsı
19:17
Kilis ECZANELER
Kilis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Ankara'da çiftçiler, kara rağmen havuç hasadı yapıyor

Ankara'da çiftçiler, kara rağmen havuç hasadı yapıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Polisin dikkati çocuğun ayaklarının kangren olmasını önledi

Polisin dikkati çocuğun ayaklarının kangren olmasını önledi

Mersin'de kar nedeniyle çatısı çöken ağıldaki 21 küçükbaş hayvan telef oldu

Mersin'de kar nedeniyle çatısı çöken ağıldaki 21 küçükbaş hayvan telef oldu

Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Bozkır, Emniyet'e teslim edildi

Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Bozkır, Emniyet'e teslim edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.