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Adıyaman ve Muğla'da hava araçlarıyla yaşanan 2 kazanın raporları tamamlandı

ANKARA HABERLERİ  | 18.06.2020 10:08 | Son Güncelleme

Adıyaman ve Muğla'da hava araçlarıyla yaşanan 2 kazanın raporları tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Adıyaman ve Muğla'da hava araçlarıyla yaşanan 2 kazanın raporlarını tamamladı.

Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığınca hazırlanan raporlara ilişkin duyurular Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 27 Haziran 2018'de Adıyaman'da, 3 Mart 2020'de Muğla'da hava araçlarıyla yaşanan 2 kazanın raporları hazır hale getirildi.

Adıyaman'daki kazada, sahibi ve işleticisi Gaziantep Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi olan, TC-GUB tescil işaretli, Cessna 172S tipi hava aracı, öğrenci pilot kontrolündeki Gaziantep-Adıyaman seyrüsefer uçuşu sırasında Besni yakınlarında boş araziye düşmüş ve öğrenci pilot ölmüştü.

Muğla'daki kazada da sahibi ve işletmecisi AYJET Anadolu Yıldızları Hava Taşımacılığı ve Uçuş Eğitim Hizmetleri AŞ olan, TC-AYZ tescil işaretli, Diamond DA20-C1 tipi, C0436 seri numaralı hava aracı, öğrenci pilot kontrolünde LTBS-LTBS yalnız uçuş görevinin ikinci 'stop and go' çalışması esnasında, Dalaman Havalimanı 19 pistine sert iniş gerçekleştirmiş, ölen ve yaralananın olmadığı kaza sonrasında hava aracında hasar meydana gelmişti.

Raporları incelemek isteyen ilgili kişi ve kuruluşlar bakanlığa başvurabilecek.

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