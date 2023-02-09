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Adıyaman'da 1 kişi depremden 77 saat sonra enkazdan kurtarıldı

09.02.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da enkazdaki bir kişi, 77 saat sonra sağ çıkarıldı.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Adıyaman'da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yenimahalle Umutkent Sitesi enkazından ses alınması üzerine, yaklaşık 17 saat önce çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından 36 yaşındaki Yılmaz Çetin'e ulaşıldı. Çetin, alkışlar ve tekbirler eşliğinde karşılandı.

Depremden 77 saat sonra sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yılmaz Çetin'in çıkarıldığını gören erkek kardeşi, ağabeyini öperek karşıladı.

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Bakan Karaismailoğlu, "Asrın felaketi"nde Adıyaman'daki çalışmalara ilişkin bilgi verdi:Bakan Karaismailoğlu, "Asrın felaketi"nde Adıyaman'daki çalışmalara ilişkin bilgi verdi:
Anahtar Kelimeler:
deprem Adıyaman

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