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Adıyaman'da 12 ev karantinaya alındı

27.12.2021 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da 12 ev karantinaya alındı

Adıyaman'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 12 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.

Bu kapsamda, 12 ev karantinaya alındı.

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Adıyaman karantina

Adıyaman Namaz Vakitleri 27 Aralık Pazartesi

İmsak
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Sabah
07:34
Öğle
12:33
İkindi
15:01
Akşam
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Yatsı
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Adıyaman Nöbetçi Eczaneler27 Aralık Pazartesi

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Merkez
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