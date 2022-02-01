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Adıyaman'da 144 ev Kovid-19 karantinasına alındı

01.02.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da 144 ev Kovid-19 karantinasına alındı

Adıyaman'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 144 evde karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.

Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 144 ev karantinaya alındı.

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