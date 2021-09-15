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Adıyaman'da 153 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

15.09.2021 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da 153 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Adıyaman'da 153 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu.

Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 153 ev karantinaya alındı.

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