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Adıyaman'da 16 ev karantinaya alındı

17.11.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da 16 ev karantinaya alındı

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 16 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.

Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 16 ev karantinaya alındı.

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Adıyaman karantina

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