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Adıyaman'da 168 evde Kovid-19 karantinası

03.02.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da 168 evde Kovid-19 karantinası

Adıyaman'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 168 evde karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.

Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 168 ev karantinaya alındı.

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