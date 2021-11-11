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Adıyaman'da 19 ev karantinaya alındı

11.11.2021 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da 19 ev karantinaya alındı

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 19 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.

Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 19 ev karantinaya alındı.

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