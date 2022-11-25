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Adıyaman'da 19 yıl önce bebeğin doğumdan sonra kaybolmasına ilişkin 8 kişi gözaltına alındı

25.11.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da 19 yıl önce evlilik dışı dünyaya gelen bebeğin kaybolduğu iddiasıyla ilgili aralarında anne ve babanın da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Kentteki özel bir hastanede 19 yıl önce, Z.Ö'nün dünyaya getirdiği 7 aylık bebeğin, henüz resmi kayıtları oluşturulmadan kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışma kapsamında, bebeğin A.Ö'den evlilik dışı dünyaya geldiğini tespit etti. Doğumdan sonra anne ve babanın yakınları tarafından kabul edilmeyen bebekten haber alınamadığı belirlendi.

Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, eş zamanlı operasyonla anne Z.Ö. ve baba A.Ö'nün yanı sıra A.Ö, F.Ö, A.Ö, H.Ö, H.Ö. ve Y.Ö'yü gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Z.Ö. ile A.Ö'nün bebeğin doğumundan sonra evlendikleri ve 3 çocuklarının olduğu öğrenildi.

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