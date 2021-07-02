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Adıyaman'da 2 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

02.07.2021 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da 2 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 2 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Buna göre, farklı mahallelerdeki 2 ev karantinaya alındı.

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Adıyaman karantina

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