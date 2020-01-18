Adıyaman’da 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Samet Küçükavcı idaresindeki 57 AY 677 plakalı otomobil Kahta-Siverek Karayolu Göçeri yol ayırımı civarında Muhammed Adıgüzel idaresindeki 45 C 8742 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan Enes Küçükavcı, Ramazan Kasap ve Ali Gökmen yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

