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Adıyaman'da 25 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

01.08.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da 25 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Adıyaman'da 25 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 25 ev karantinaya alındı.

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