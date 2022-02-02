YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman'da 258 ev Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Adıyaman'da 258 ev Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

02.02.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da 258 ev Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Adıyaman'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 258 evde karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.

Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 258 ev karantinaya alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandıGÜNCELLEME - Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Türk Eğitim Derneği yaz aylarında okulların kapatılmamasını önerdiTürk Eğitim Derneği yaz aylarında okulların kapatılmamasını önerdi
Bolu sıfırın altında 20,6 dereceyle gece Türkiye'nin en soğuk ili olduBolu sıfırın altında 20,6 dereceyle gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman karantina

Adıyaman Namaz Vakitleri 2 Şubat Çarşamba

İmsak
06:01
Sabah
07:23
Öğle
12:46
İkindi
15:33
Akşam
17:58
Yatsı
19:15

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Çarşamba

Başkent Eczanesi
Merkez
Başpınar Eczanesi
Merkez
Dünya Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Besni
Önder Eczanesi
Golbasi
Hayat Eczanesi
Kahta
Başkent Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Adını yetiştiği köyden alıyor! Tüm virüslere karşı şifa kaynağı

Adını yetiştiği köyden alıyor! Tüm virüslere karşı şifa kaynağı

Aşk bitti! Bütün fotoğrafları sildi

Aşk bitti! Bütün fotoğrafları sildi

Afganistan’da Taliban’dan kaçtı! Yetişkin film yıldızı oldu

Afganistan’da Taliban’dan kaçtı! Yetişkin film yıldızı oldu

Faydalı olduğunu hepimiz biliyoruz! Ama bu şekilde daha faydalı

Faydalı olduğunu hepimiz biliyoruz! Ama bu şekilde daha faydalı

Kremasını yalarken pembe iç çamaşırıyla poz verdi

Kremasını yalarken pembe iç çamaşırıyla poz verdi

Rüzgar, uçağı savurdu! Pilotun manevrası faciayı önledi

Rüzgar, uçağı savurdu! Pilotun manevrası faciayı önledi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.