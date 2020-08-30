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Adıyaman’da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 30.08.2020 13:05 | Son Güncelleme

Adıyaman’da 30 Ağustos Zafer Bayramı Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı.Vali Mahmut Çuhadar tarafından Atatürk anıtına çelenk konulması, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni, şehitlik ziyareti ile devam etti.Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan şehitlik ziyaretinde müftülük görevlileri tarafından vatanın birlik ve beraberliği, vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü uğruna şehadet mertebesine ulaşarak milletin gönlünde müstesna bir yer edinen tüm şehitler için dua edildi.

Adıyaman’da 30 Ağustos Zafer Bayramı Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı.
Vali Mahmut Çuhadar tarafından Atatürk anıtına çelenk konulması, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni, şehitlik ziyareti ile devam etti.
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan şehitlik ziyaretinde müftülük görevlileri tarafından vatanın birlik ve beraberliği, vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü uğruna şehadet mertebesine ulaşarak milletin gönlünde müstesna bir yer edinen tüm şehitler için dua edildi. Yapılan duanın ardından Vali Mahmut Çuhadar ve protokol üyeleri şehit mezarlarını tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı.
Adıyaman’da kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı programına, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Vali Yardımcısı Bedir Deveci, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, siyasi parti başkanları, bazı kurum amirleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Şube Başkanı Hacı Erdengi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet okutan katıldı.

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