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Adıyaman'da 36 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

05.08.2021 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da 36 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Adıyaman'da 36 evde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 36 ev karantinaya alındı.

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Adıyaman karantina

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