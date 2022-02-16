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Adıyaman'da 385 ev Kovid-19 karantinasına alındı

16.02.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da 385 ev Kovid-19 karantinasına alındı

Adıyaman'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 385 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.

Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 385 ev karantinaya alındı.

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