YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman'da 39 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da 39 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 05.03.2020 15:54 | Son Güncelleme

Adıyaman'da 39 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da 39 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 39 öğrenci, öğle arasında dışarıdan tavuk döner yedi.

Bir süre sonra bulantı, karın ağrısı ve baş dönmesi hissi yaşayan öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Okul Müdürü Mehmet Kuruş, AA muhabirine, öğrencilerin okul dışarısında bulunan bir lokantadan sipariş verdiği tavuk döneri yedikten sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle başvurdukları hastanelerde tedavi altına alındığını söyledi.

Kuruş, öğrencilerin durumlarının iyi olduğunu ve en kısa sürede taburcu edilmelerini beklediklerini kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Okul Tedavi Zehirlenme

En Çok Okunan Yerel Haberler

Otomobil alev alev yandı

Otomobil alev alev yandı

İlkokul öğretmeni kalbine yenildi

İlkokul öğretmeni kalbine yenildi

Salihli Belediyespor kendini aştı

Salihli Belediyespor kendini aştı

Dünyanın en uzun ikinci mağarasının önündeki iki katlı beton yapı tepkilere yol açtı

Dünyanın en uzun ikinci mağarasının önündeki iki katlı beton yapı tepkilere yol açtı

CHP Grup Başkan Vekili Özkoç’a tepkiler çığ gibi

CHP Grup Başkan Vekili Özkoç’a tepkiler çığ gibi

Soğuk hava deposu inşaatı devam ediyor

Soğuk hava deposu inşaatı devam ediyor

Adıyaman Namaz Vakitleri 5 Mart Perşembe

İmsak
05:26
Sabah
06:46
Öğle
12:43
İkindi
15:57
Akşam
18:31
Yatsı
19:46

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 5 Mart Perşembe

Lokman Eczanesi
Merkez
Sağtekin Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Besni
Takavutlar Eczanesi
Golbasi
Salduz Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adıyaman'da horoz dövüşü operasyonunda 9 kişi yakalandı

Adıyaman'da horoz dövüşü operasyonunda 9 kişi yakalandı

Sincik’te dondurucu soğuk hayatı olumsuz etkiliyor

Sincik’te dondurucu soğuk hayatı olumsuz etkiliyor

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle eğitime ara verildi

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle eğitime ara verildi

Fırtına elektrik tellerini kopardı

Fırtına elektrik tellerini kopardı

Patlayan su borusu kazaya neden oldu

Patlayan su borusu kazaya neden oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.