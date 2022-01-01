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Adıyaman'da 6 ev Kovid-19 karantinasına alındı

01.01.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da 6 ev Kovid-19 karantinasına alındı

Adıyaman'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 6 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.

Bu kapsamda, 6 ev karantinaya alındı.

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