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Adıyaman'da 78 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

19.08.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da 78 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Adıyaman'da, 78 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu.

Buna göre, farklı mahallelerdeki 78 ev karantinaya alındı.

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