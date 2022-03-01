YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman'da 86 ev Kovid-19 karantinasına alındı

Adıyaman'da 86 ev Kovid-19 karantinasına alındı

01.03.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da 86 ev Kovid-19 karantinasına alındı

Adıyaman'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 86 evde karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.

Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 86 ev karantinaya alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandıGÜNCELLEME - Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman karantina

Adıyaman Namaz Vakitleri 1 Mart Salı

İmsak
05:32
Sabah
06:52
Öğle
12:44
İkindi
15:55
Akşam
18:27
Yatsı
19:42

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 1 Mart Salı

Güleş Eczanesi
Merkez
Selda Eczanesi
Merkez
Dolaş Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Besni
İbni Sina Eczanesi
Golbasi
Bakır Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gözyaşlarını tutamamıştı! Kiev’de son durumu anlattı

Gözyaşlarını tutamamıştı! Kiev’de son durumu anlattı

OnlyFans modeli Zelenski’ye seslendi! “Moral için ücretsiz...”

OnlyFans modeli Zelenski’ye seslendi! “Moral için ücretsiz...”

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

Vizyon tarihe geri sayım başladı! Yeni kareler paylaşıldı

Vizyon tarihe geri sayım başladı! Yeni kareler paylaşıldı

Yerin binlerce metre altından seslendiler: Kiev’im benim...

Yerin binlerce metre altından seslendiler: Kiev’im benim...

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.