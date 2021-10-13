YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman'da 94 ev Kovid-19 karantinasına alındı

Adıyaman'da 94 ev Kovid-19 karantinasına alındı

13.10.2021 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da 94 ev Kovid-19 karantinasına alındı

Adıyaman'da 94 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni kararları uygulamaya koydu.

Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 94 ev karantinaya alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Ağzından kan geliyordu!" Dünyaca ünlü plajda korku dolu anlar"Ağzından kan geliyordu!" Dünyaca ünlü plajda korku dolu anlar
Çöpten aldığı kazı-kazandan 200 bin lira çıktı!Çöpten aldığı kazı-kazandan 200 bin lira çıktı!
Adıyaman'da petrol istasyondaki kavga güvenlik kamerasına yansıdıAdıyaman'da petrol istasyondaki kavga güvenlik kamerasına yansıdı
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman karantina

Adıyaman Namaz Vakitleri 13 Ekim Çarşamba

İmsak
05:06
Sabah
06:26
Öğle
12:18
İkindi
15:28
Akşam
18:00
Yatsı
19:15

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler13 Ekim Çarşamba

Şahin Eczanesi
Merkez
Kaya Eczanesi
Merkez
Huzur Eczanesi
Merkez
Irmak Eczanesi
Besni
Hilal Eczanesi
Golbasi
Utuş Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde öğrenci servisi devrildi

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde öğrenci servisi devrildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit olan polis Şahin'in baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit olan polis Şahin'in baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Konya'da tartıştığı karısını silahla öldüren emekli öğretmen tutuklandı

Konya'da tartıştığı karısını silahla öldüren emekli öğretmen tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.