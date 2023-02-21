Adıyaman'da afetin çocuklar üzerindeki etkisi azaltılmaya çalışılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde Adıyaman'a gelen psikolojik danışman ve halk kütüphanesi görevlileri ile gönüllü devlet tiyatrosu oyuncusu, şehrin çeşitli noktalarındaki çadır kentlerde çocukları, depremin psikolojik yıkımından uzaklaştırmak için çaba gösteriyor.

Kent merkezinde evleri yıkılan ailelerin çocukları, Yeni Mahalle'deki semt pazarı alanında kurulan çadır kentte gezici kütüphane, oyun parkı, çocuk oyunları gibi sosyal etkinliklere katılıyor.

Burada bilgisayarlardan faydalanan ve film izleme fırsatı bulan çocuklar, resim, yüz boyama, parmak boyama, matematik, zeka oyunlarıyla depremin izlerini unutmaya çalışıyor.

Gönüllüler de etkinlik alanında çocukların oyunlarına katılarak onların yüzlerini güldürmek için çabalıyor.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Adıyaman'da görevlendirilen psikososyal destek ekibinin koordinatörü psikolojik danışman İlknur Birsen Bozdoğan, AA muhabirine, semt pazarına kurulan çadır kentte çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Depremin çocuklar üzerindeki etkisini en aza indirmek için çabaladıklarını aktaran Bozdoğan, "Depremzede çocuklarımızın psikososyal sağlamlığını korumak ve onları depremden sonra günlük hayatın rutinlerine hızlı bir şekilde alıştırmak için buradayız. Gün içinde çocuklarla boyama, oyun oynama, şarkı söyleme ve dans gibi etkinlikler yapıyoruz." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının görevlendirmesiyle Siirt Halk Kütüphanesi'nden bölgeye gelen Serdar Mutlu da Adıyaman'da çeşitli noktalarda çocuklara yönelik etkinliklere devam ettiklerini anlatarak, "Depremin acılarını silmeye ve onları bir nebze de olsun rahatlatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Gönüllü olarak bölgeye gelen İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncusu Selim Ata Polat da çocuklara yönelik drama etkinlikleri ve kukla gösterileriyle onların kişisel gelişimini sürdürmelerine ve afet atmosferinden uzaklaşmalarına destek olmaya çalıştığını ifade etti.

