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Adıyaman'da alev alan otomobilde maddi hasar oluştu

23.04.2022 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da alev alan otomobilde maddi hasar oluştu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 KS 191 plakalı otomobil, Besni-Adıyaman kara yolu 10. kilometresinde seyir halindeyken alev aldı.

Otomobilini park eden sürücü, yangını kendi imkanları ile söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

O esnada olay yerinden geçen Besni Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Çakır, bir beton mikserini durdurarak araçtaki su ile yangına müdahalede bulundu.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yarım saatlik çalışmayla yangını kontrol altına aldı.

Yangında maddi hasar oluştu.

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