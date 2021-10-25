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Adıyaman'da anız yangını sırasında erkek cesedi bulundu

25.10.2021 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da anız yangını sırasında erkek cesedi bulundu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde anız yangınına müdahale eden itfaiye ekipleri, yanmış erkek cesedi buldu.

Erikli köyünde anız yangını ihbarı alan itfaiye ekipleri, müdahale ettiği sırada ağaçlık alanda yanmış bir erkek cesedi gördü.

Güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede cesedin Osman Yalçın'a (72) ait olduğu belirlendi.

Yalçın'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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