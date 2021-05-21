Adıyaman'da arpa ve buğday ekili tarlada çıkan yangında yaklaşık 100 dönüm alan zarar gördü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde arpa ekili tarlada çıkan yangın nedeniyle yaklaşık 100 dönüm arazide zarar oluştu.

Yelkovan köyünde arpa ekili tarlada yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Köylülerin jandarmaya ihbarı üzerine olay yerine yönlendirilen Kahta Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Köylüler de traktörlerle çalışmalara destek verdi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 100 dönüm arazide ekili arpa ve buğday zarar gördü.

Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, hasadın devam ettiği bugünlerde tüm vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Turanlı, ufak bir hatanın binlerce dönüm emeği küle döndüreceğini ifade etti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz