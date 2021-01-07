YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman'da aşı geliştirme çalışmalarında yer alan firmanın çalınan malzemeleri İstanbul'da bulundu

Adıyaman'da aşı geliştirme çalışmalarında yer alan firmanın çalınan malzemeleri İstanbul'da bulundu

ADIYAMAN HABERLERİ  | 07.01.2021 21:14 | Son Güncelleme

Hırsızlıkla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ünün tutuklandı, bir şüpheli ise aranıyor

Adıyaman'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik aşı geliştirme çalışmalarında yer alan firmanın çalınan malzemeleri İstanbul'da bulundu, yetkililere teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, kentte yer alan Vetal firmasının bazı çalışmalarında kullanılmak üzere satın aldığı malzemeleri, nakliyeyi yapacak olan tır şoförü çaldı.

İhbar üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmayla malzemeleri Başakşehir ilçesindeki bir depoda buldu.

Adıyaman'a getirilen malzemeler firma yetkililerine teslim edildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ünün tutuklandığı, bir şüphelinin ise arandığı bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu! Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu!
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Adıyaman Namaz Vakitleri 7 Ocak Perşembe

İmsak
06:09
Sabah
07:36
Öğle
12:38
İkindi
15:09
Akşam
17:31
Yatsı
18:52

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Perşembe

Görmez Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Öner Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Besni
Lale Eczanesi
Golbasi
Şifa Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.