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Adıyaman’da bazı bölgeler avlanmaya kapatıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 19.02.2020 09:32 | Son Güncelleme

Adıyaman İl Av Komisyonu 2020-2021 av dönemi içerisinde yaban keçilerinin bulunduğu bazı bölgelerde avlanmayı yasakladı.Adıyaman’da ava açık ve kapalı alanları belirlemek, koruma altına alınan türler, ilde avlanılması yasak olan türler ile avlanması belirli süre serbest olan türlerin seçimini yapmak, avına belirli süre izin verilen türlerin limitleri ile tür bazında avların başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlemek için İl Av komisyonu toplandı.Vali Yardımcısı Mustafa Dinç başkanlığında, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İsmail Kozan ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımı ile Valilik salonunda toplantı gerçekleştirildi.

Adıyaman’da bazı bölgeler avlanmaya kapatıldı

Adıyaman İl Av Komisyonu 2020-2021 av dönemi içerisinde yaban keçilerinin bulunduğu bazı bölgelerde avlanmayı yasakladı.
Adıyaman’da ava açık ve kapalı alanları belirlemek, koruma altına alınan türler, ilde avlanılması yasak olan türler ile avlanması belirli süre serbest olan türlerin seçimini yapmak, avına belirli süre izin verilen türlerin limitleri ile tür bazında avların başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlemek için İl Av komisyonu toplandı.
Vali Yardımcısı Mustafa Dinç başkanlığında, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İsmail Kozan ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımı ile Valilik salonunda toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda ilçe av komisyonlarında alınan kararlar değerlendirilirken, il genelinde bazı bölgelerin ava kapatılması kararı alındı.
Komisyon, Adıyaman il avlaklarından Akdağ, Meydan, Ulubaba, Hisar Şengil, Tut, Gürlevik, Rezip Devlet avlaklarının yaban keçisi yaşam alanı olmasından dolayı ava kapatıldığını, Türkiye geneli avlanılacak av hayvanları listesi ve tarihlerinin Resmi Gazetede yayınlanacağını ifade etti.

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