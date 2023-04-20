Adıyaman'da betonarme sulama kanalı depremde yaklaşık 2 metre kaydı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerde beldedeki evler, yollar ve tarım arazileri hasar gördü.

Beldenin Balıkburnu mevkisinde bulunan tütün tarlasındaki betonarme sulama kanalı, ikiye bölünerek 2 metre batıya doğru kaydı. Depremin etkisiyle kayan kanal dronla görüntülendi.

Yol seviyesinden yaklaşık bir metre yükselen tarım arazilerinde de yer yer kabarmalar meydana geldi.

"Tütün ovası" olarak adlandırılan köyün ova kesimi ise engebeli araziye dönüştü.

Beldede yaşayan Ali Yaprak, AA muhabirine, köyde çiftçilikle uğraştıklarını söyledi.

Tarım arazilerine tütün ektiklerini belirten Yaprak, şöyle konuştu:

"Balıkburnu'ndaki bu mahallede arazileri işliyorduk. Burada tütün ekiyoruz. Görmüş olduğunuz kanaldan da arazimize su elde ediyorduk. Deprem sırasında yoğun kar yağışı nedeniyle burada arazilerin ne durumda olduğunu göremedik. Kar eridikten sonra zarar kendisini gösterdi. Baktık araziler su dolmuş. Kanalımız 2 metre boyunca ortadan yarılmış, batıya doğru kayma olmuş. Doğu yönündeki kanalımız batı yönüne kaydı, bunu gördük."

Yaprak, büyük afet yaşadıklarını, düz arazilerinin engebeli hale dönüştüğünü ifade etti.

Köylerinin yörede "tütün ovası" olarak tanındığına işaret eden Yaprak, şunları kaydetti:

"Şu an ne yazık ki düz ovadan eser kalmadı. Hep engebeli araziler oldu. Kanalımız çok ilginç bir görüntü verdi. Hayatını kaybeden bütün insanlarımıza, depremde acı çeken tüm insanlarımıza baş sağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Acı hepimizin acısı. Bizler de bu bölgenin insanıyız, depremzedeyiz. Bizler de aynı acıyı paylaşıyoruz. Allah, hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Betondan yapmış olduğumuz kanalların nasıl ki yönleri değişmişse sınırlarımız da değişti. Sınır diye bir şey kalmadı. Burada, kadastronun da tekrar yüz ölçümleri yapmasını rica ediyoruz."

