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Adıyaman'da bir evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü

21.02.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da bir evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yaşlı kadın, yangın sırasında mahsur kaldığı evde hayatını kaybetti.

Pınarbaşı beldesinde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekipleri içeride mahsur kalan Medine Örper'in (72) hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri, yangının çıktığı evde inceleme yaparken, Örper'in cansız bedeni morga kaldırıldı.

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