Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgayla ilgili 8 kişi tutuklandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fatih Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerine taş, sopa ve bıçakla saldırdı.

Kavgada aldığı bıçak darbesiyle yaralanan bir kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin adreslerine düzenledikleri operasyonda 8 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

