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Adıyaman'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden araştırma görevlisi açığa alındı

07.07.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden araştırma görevlisi açığa alındı

Adıyaman'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden araştırma görevlisi açığa alındı.

Adıyaman Üniversitesinden yapılan açıklamada, üniversite bünyesinde görev yapan araştırma görevlisinin dün sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik galiz ifadeler kullandığı kaydedildi.

Söz konusu hakaretin kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, "Adı geçen şahıs olay günü açığa alınmış ve hakkında yetkili makamlarca idari soruşturma başlatılmıştır. Kişi hakkındaki adli soruşturma da devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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