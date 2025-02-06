Adıyaman'da depremde hayatını kaybedenler "sessiz yürüyüş"le anıldı

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında binlerce kişinin katılımıyla "sessiz yürüyüş" düzenlendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Vali Osman Varol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de katılımıyla Valilik önünde bir araya gelenler, kentin simgesi olan ve aradan geçen iki yıla rağmen 04.17'yi gösteren saat kulesine kadar ellerinde karanfil ve Türk bayraklarıyla yürüdü.

Kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıyan bazı depremzedeler, "sessiz yürüyüş" sırasında gözyaşlarını tutamadı, yüzlerce dilek balonunu gökyüzüne bıraktı.

Yürüyüşün ardından depremin yaşandığı saat 04.17'de kentteki tüm camilerden sela okundu.

Program kapsamında hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.