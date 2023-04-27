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Adıyaman'da depremden önce ve sonra çekilen görüntüler yıkımı gözler önüne serdi

27.04.2023 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın, deprem öncesinde ve enkazların kaldırılması sonrasında araç kamerasıyla çekilen görüntüleri, kentteki yıkımı bir kez daha gösterdi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerin ardından çok sayıda binanın yıkıldığı, yüzlerce binanın da hasar aldığı Adıyaman'da enkaz kaldırma çalışmaları büyük oranda tamamlandı.

Anadolu Ajansının araç kamerasınca depremden birkaç gün önce çekilen görüntülerde, kentin eski hali yer aldı.

Depremin ardından yapılan enkaz kaldırma çalışmaları sonrasında aynı cadde ve sokaklarda yeniden çekim yapıldı. İki görüntü kıyaslandığında kentin önemli cadde ve sokaklarındaki yıkım gözler önüne serildi.

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Adıyaman araç kamerası enkaz

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