YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman'da depremzede çiftçilere 600 milyon liralık destek

Adıyaman'da depremzede çiftçilere 600 milyon liralık destek

AA AA
13.02.2024 11:43 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, depremzede çiftçilere yaklaşık 600 milyon lira değerinde tohum, yem, büyük ve küçükbaş hayvan desteği yapıldığını söyledi.

Kıyas, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinden etkilenen kentte yaraların sarılabilmesi için Bakanlık olarak imkanların seferber edildiğini belirtti.

Bu kapsamda depremden zarar gören hayvan üreticisi ve çiftçilerin desteklendiğini anlatan Kıyas, özellikle yem bitkilerinde girdi maliyetlerini azaltmak için tohum dağıtımının yapıldığını kaydetti. Kıyas, şöyle konuştu:

"820 çiftçimize, 10 bin 859 küçükbaş, 1083 büyükbaş hayvan dağıtımı gerçekleştirdik. Bunun parasal değeri 160 milyon lira. Adıyaman'da geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığı destekleri yaklaşık 600 milyon lira. Bu rakama dağıttığımız hayvan, mazot, gübre, tohum, büyükbaş hayvan, arıcılık dahil. Onun dışında özellikle depremin ilk anında yaklaşık 6 bin ton yem desteği verdik. Hayvanlar soğukta kalmasın diye yaklaşık 5 bin çadır ve brandayı köylülerimize ulaştırdık."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti: 2 ölü, 1 yaralıOtomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti: 2 ölü, 1 yaralı
Denizli’de 13 bin öğrenci arasından yeni yetenekler aranıyorDenizli’de 13 bin öğrenci arasından yeni yetenekler aranıyor
Eskişehir’de sabah namazını camiden kılan çocuklar TOGG ile tur attılarEskişehir’de sabah namazını camiden kılan çocuklar TOGG ile tur attılar
Anahtar Kelimeler:
Çiftçi Adıyaman destek

Adıyaman Namaz Vakitleri 13 Şubat Salı

İmsak
05:52
Sabah
07:13
Öğle
12:46
İkindi
15:42
Akşam
18:09
Yatsı
19:26
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.