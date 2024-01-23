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Adıyaman'da depremzede çocuklar için sünnet şöleni düzenlendi

AA AA
23.01.2024 10:34 | Son Güncelleme:
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, depremzede çocuklar için sünnet şöleni gerçekleştirildi.

Kahta Devlet Hastanesinde, toplu sünnet şöleni için 10 oda ve koridorlar çocuklar için süslendi, sünnet olacak çocuklara çeşitli oyun alanları hazırlandı.

Hastanenin Başhekimi Fedli Emre Kılıç, gazetecilere, 6 Şubat depremlerinden etkilenen kentte insanların maddi ve manevi zor günler yaşadığını, birçok ailenin çocuklarını sünnet ettirecek imkanlara sahip olmadığını gördüklerini belirtti.

İnsanların yaşadığı acı ve üzüntüyü bir nebze de olsa hafifletmek adına böyle bir çalışma yaptıklarını dile getiren Kılıç, "150 çocuğu sünnet etmeyi planlıyoruz. Şu ana kadar 120'nin üzerinde başvuru aldık. 2-17 yaş grubundan çocukların aileleri başvuruyor. Bir hafta sürecek sünnet şöleni bugün itibarıyla başladı." dedi.

Depremzede aileler de sünnet şöleninde emeği geçenlere teşekkür etti.

Sünnet olan çocukları ziyaret eden protokol üyeleri, onlara çeşitli hediyeler verdi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Kahta hastahane

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