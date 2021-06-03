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Adıyaman'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

03.06.2021 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

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Adıyaman'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilal Koca idaresindeki 02 HF 133 plakalı beton mikseri, Altın Şehir Mahallesi'ndeki köprülü alt geçitte devrildi.

Yaralanan sürücü Koca 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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