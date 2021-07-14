Adıyaman'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ali D. idaresindeki 34 DK 7078 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman Gölbaşı kara yolu polis kontrol noktası yakınlarında devrildi.

Kazada, sürücü ile Emine D. yaralandı.

Yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



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