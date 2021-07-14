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Adıyaman'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

14.07.2021 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ali D. idaresindeki 34 DK 7078 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman Gölbaşı kara yolu polis kontrol noktası yakınlarında devrildi.

Kazada, sürücü ile Emine D. yaralandı.

Yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Adıyaman Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Çarşamba

Zeynep Eczanesi
Merkez
Özgün Eczanesi
Merkez
Pektaş Eczanesi
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