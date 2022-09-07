Adıyaman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ferhat Yaman (21) idaresindeki 02 ABG 580 plakalı otomobil, Çıralık köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Yaralanan sürücü ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz