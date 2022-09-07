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Adıyaman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

07.09.2022 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Adıyaman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ferhat Yaman (21) idaresindeki 02 ABG 580 plakalı otomobil, Çıralık köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Yaralanan sürücü ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adıyaman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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Otomobil

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