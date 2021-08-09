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Adıyaman'da ekmek fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

09.08.2021 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da ekmek fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ekmek fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ekmek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürü Ali Doğan, gazetecilere, yangında can kaybının olmadığını ve fabrikada hasar oluştuğunu söyledi.

Soğutma çalışmaları sürüyor.

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