YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman'da elektrik direğine sıkışan inek kurtarıldı

Adıyaman'da elektrik direğine sıkışan inek kurtarıldı

05.04.2022 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da elektrik direğine sıkışan inek kurtarıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde elektrik direğine sıkışan inek, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karataş köyünde bir inek elektrik direğinin demirleri arasına sıkıştı.

Köyde yaşayanlar ineği kendi imkanlarıyla kurtaramayınca AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından kurtardıkları ineği sahibine teslim etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandıGÜNCELLEME - Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Ardahan'da kafede kumar oynayan 5 kişiye para cezası verildiArdahan'da kafede kumar oynayan 5 kişiye para cezası verildi
Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü öldüBalıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman

Adıyaman Namaz Vakitleri 5 Nisan Salı

İmsak
04:37
Sabah
06:00
Öğle
12:35
İkindi
16:10
Akşam
19:00
Yatsı
20:18

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 5 Nisan Salı

Turan Eczanesi
Merkez
Karagöz Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Merkez
Karakaya Eczanesi
Kahta
Mehmetönder Eczanesi
Besni
Köseler Eczanesi
Golbasi
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca dolar değerinde! Defterler ortaya çıktı

Milyonlarca dolar değerinde! Defterler ortaya çıktı

Polis her yerde onu arıyor! Otoyolda market arabasıyla...

Polis her yerde onu arıyor! Otoyolda market arabasıyla...

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

12 tanesi aynı anda saldırdı! Cansız bedeni parçalara ayrıldı

12 tanesi aynı anda saldırdı! Cansız bedeni parçalara ayrıldı

Tarihi kalede skandal! Öğrencilerin önünde cinsel ilişki...

Tarihi kalede skandal! Öğrencilerin önünde cinsel ilişki...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.