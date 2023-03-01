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Adıyaman'da enkaz kaldırma çalışmaları titizlikle sürdürülüyor

01.03.2023 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da, yıkılan binaların enkazlarını kaldırma çalışmalarına titizlikle devam ediliyor.

Kentte arama ve kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından geçen hafta başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri ile kolluk kuvvetleri eşliğinde yapılıyor.

Çalışmalar sırasında bulunan değerli eşyalar, polis ve askerlerce tutanak altına alınıyor, enkazdan çıkan moloz yığınları da şehrin dışında belirlenen noktalara taşınıyor.

Kentteki çalışmaların koordinasyonu için görevlendirilen Ordu Valisi Tuncay Sonel, AA muhabirine, Adıyaman'ın bir an önce normalleşmesi için yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kent genelinde yaklaşık 25 bin 500 yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina bulunduğunu belirten Sonel, şunları kaydetti:

"Bunun için adliye bünyesinde bilirkişi heyetleri oluşturuldu. Savcılarımız, inşaat ve jeoloji mühendislerimiz, mimarlarımız, katiplerimiz, polisimiz, jandarmamız, enkazlara giderek karot ve demir örneği alıyor. Jandarmamız birkaç kez kontrol edilen enkazları tekrar kadavra köpekleriyle kontrol ediyor. 'Burası kontrol edilmiştir.' levhaları bırakıldıktan sonra enkaz kaldırma çalışmalarına hızlı bir şekilde başlanıyor. Adliye ile bilirkişi heyeti tarafından yaklaşık 1600 binanın kontrolü ve tespiti yapıldı, tutanağı tutuldu. Delillerin karartılmaması için çalışmalar şeffaf bir şekilde yürütülüyor. Karayolları ekiplerimiz ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığındaki arkadaşlarımız da binalar üzerindeki çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor."

"ÇALIŞMALARIN TAMAMLANMASIYLA ŞEHRİMİZ NORMALE DÖNECEK"

Sonel, Enkaz ve Kayıp İhbar Bürosu kurduklarını kaydederek, "Ziyneti, değerli eşyası olanlar buraya başvuruyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerimiz, emniyetimiz, jandarmamız, Karayollarımız, bu konuda koordinasyon halinde çalışarak vatandaşlarımıza yardımcı oluyor. Adıyaman, enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanmasıyla normale dönecek. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla enkazı kent dışındaki iki ayrı depolama alanına taşıyoruz. Burada ayrıştırma işlemleri yapılacak. Çevreye zarar vermemesine dikkat ediliyor." diye konuştu.

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deprem Adıyaman

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