YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman'da enkaz kaldırma ve hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürüyor

Adıyaman'da enkaz kaldırma ve hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürüyor

23.03.2023 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman ve ilçelerinde, enkaz kaldırma ve hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ile belediyelerden görevlendirilen ekipler, iş makineleriyle depremlerde ağır hasar gören ve tehlike oluşturan binaları kontrollü şekilde yıkıyor.

Yıkım çalışmaları Siteler ve Turgut Reis mahallelerinde yoğun olarak sürüyor. Polisler yıkım işleminin sürdüğü bölgelerde güvenlik önlemleri alıyor, yollar trafiğe kapatılıyor.

Ekipler bir yandan da enkaz kaldırma çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Bilirkişi heyetlerinin savcılar gözetiminde demir ve beton numuneleri almasının ardından kamyonlara yüklenen enkaz, belirlenen depolama alanlarına taşınıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adıyaman'da selin ardından başlatılan arama çalışmaları devam ediyorAdıyaman'da selin ardından başlatılan arama çalışmaları devam ediyor
Sinop'ta elektrik direklerine leylekler için özel yuvalar yerleştirildiSinop'ta elektrik direklerine leylekler için özel yuvalar yerleştirildi
Antalya'da bir kişi evinde ölü bulunduAntalya'da bir kişi evinde ölü bulundu
Anahtar Kelimeler:
deprem Adıyaman

Adıyaman Namaz Vakitleri 23 Mart Perşembe

İmsak
04:59
Sabah
06:20
Öğle
12:39
İkindi
16:06
Akşam
18:48
Yatsı
20:03
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

6 metrelik yılanın karnından öyle bir şey çıktı ki...

6 metrelik yılanın karnından öyle bir şey çıktı ki...

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Cevabı olay oldu! "Cumhurbaşkanı olarak kimi seviyorsun?"

Cevabı olay oldu! "Cumhurbaşkanı olarak kimi seviyorsun?"

Canlı yayında korkutan anlar! Bir anda yere yığıldı

Canlı yayında korkutan anlar! Bir anda yere yığıldı

Benzersiz ve kalıcı bir koku arayanlar için en iyi Hugo Boss parfümleri

Benzersiz ve kalıcı bir koku arayanlar için en iyi Hugo Boss parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.