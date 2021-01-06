Adıyaman'da eski kamu binasında yıkım çalışmaları sırasında patlama meydana geldi

Adıyaman'da yıkım işlemleri yapılan eski bir kamu binasının fuel-oil tankının sökümü sırasında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Vali Mahmut Çuhadar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan ve daha önce DSİ tarafından kullanılan eski bir kamu binasının boşaltılıp yıkımına başlandığını söyledi.

Yıkım çalışmaları sırasında küçük çaplı bir patlamanın meydana geldiğini ifade eden Çuhadar, "Binanın fuel-oil tankının sökümü sırasında patlama yaşandı. Olayda çok şükür ölen veya yaralanan olmadı. Çıkan yangın da söndürüldü. Tankın içi boşaltılmıştı, patlamanın nasıl meydana geldiği araştırılıyor." dedi.

Bu arada, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder de olay yerine gelerek görevlilerden bilgi aldı.

Trafik polisleri olay yeri çevresindeki yolları trafiğe kapattı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, itfaiye ekipleri yaptığı müdahaleyle çıkan yangını söndürdü.

Ekiplerin bölgedeki incelemesi sürüyor.

