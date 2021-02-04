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Adıyaman'da evde kumar oynarken yakalananlara para cezası kesildi

04.02.2021 12:18 | Son Güncelleme:
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Adıyaman'da evde kumar oynarken yakalananlara para cezası kesildi

Adıyaman'da evde kumar oynarken yakalananlara para cezası kesildi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir eve düzenlenen kumar operasyonunda yakalanan 9 kişiye idari para cezası yazıldı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki bir evde kumar oynandığı bilgisini aldı.

Ekipler adrese düzenledikleri operasyonda, 4 kişinin kumar oynadığını, biri ev sahibi 5 kişinin ise onları izlediğini belirledi. Polisler, evde 200 lira, 70 okey taşı, 32 poker kağıdı ve 10 pul ele geçirdi.

Evdeki 9 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymamaktan idari para cezası kesilirken, 4 kişiye ayrıca kumar oynamaktan da ceza yazıldı.

Ev sahibi Y.K. hakkında da kumar oynatmak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli süreç başlatıldı.

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