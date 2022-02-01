YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman'da evin bodrumuna giren tilkiyi itfaiye ekipleri çıkardı

Adıyaman'da evin bodrumuna giren tilkiyi itfaiye ekipleri çıkardı

01.02.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da evin bodrumuna giren tilkiyi itfaiye ekipleri çıkardı

Adıyaman'da evin bodrumuna giren tilki, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.

Fatih Mahallesi'ndeki tek katlı evin bodrumuna tilki girdiğini gören ev sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından tilkiyi köpek yakalama aparatıyla tuttu.

Bodrumdan çıkarılan tilki, daha sonra doğaya salındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandıGÜNCELLEME - Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Sakarya'dan Afrin'deki savaş mağduru çocuklara kışlık kıyafet yardımıSakarya'dan Afrin'deki savaş mağduru çocuklara kışlık kıyafet yardımı
Düzce'de FETÖ hükümlüsü yakalandıDüzce'de FETÖ hükümlüsü yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman

Adıyaman Namaz Vakitleri 1 Şubat Salı

İmsak
06:01
Sabah
07:24
Öğle
12:45
İkindi
15:32
Akşam
17:57
Yatsı
19:14

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Salı

Varan Eczanesi
Merkez
Nurun Eczanesi
Merkez
Erdil Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Besni
Çağlayan Eczanesi
Golbasi
Derman Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Öksürüğü şıp diye kesiyor

Öksürüğü şıp diye kesiyor

Her yaş grubunda görülüyor! Aradaki farkı bilin

Her yaş grubunda görülüyor! Aradaki farkı bilin

Salgınla birlikte arttı! Bu yüzden böbreğinizi kaybetmeyin

Salgınla birlikte arttı! Bu yüzden böbreğinizi kaybetmeyin

Nişanlısı yetişkin film yıldızı! “Umrumda değil”

Nişanlısı yetişkin film yıldızı! “Umrumda değil”

O tarihlere işaret etti! “Her şeyi önceden görebiliyorum”

O tarihlere işaret etti! “Her şeyi önceden görebiliyorum”

Afganistan’da Taliban’dan kaçtı! Yetişkin film yıldızı oldu

Afganistan’da Taliban’dan kaçtı! Yetişkin film yıldızı oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.