Adıyaman'da evin bodrumuna giren tilkiyi itfaiye ekipleri çıkardı

Adıyaman'da evin bodrumuna giren tilki, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.

Fatih Mahallesi'ndeki tek katlı evin bodrumuna tilki girdiğini gören ev sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından tilkiyi köpek yakalama aparatıyla tuttu.

Bodrumdan çıkarılan tilki, daha sonra doğaya salındı.



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